Инвестор построит для города детский сад в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девелопер построит и передаст Москве детский сад в Даниловском районе столицы для включения в городскую систему образования. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, застройщик за свой счет возведет детсад на 100 мест на Автозаводской улице. Разработка проектной документации должна быть закончена до конца 2027 года, уточнил Бочкарев.

Кроме того, отметил заммэра, планируется синхронизация сроков ввода жилых домов и соцобъекта. Договор участия в развитии инфраструктуры заключен между столичным департаментом градостроительной политики и ООО "Специализированный застройщик Развитие будущего".

Глава департамента Сергей Левкин подчеркнул, что в документе указаны параметры и порядок передачи детсада в собственность Москвы. Застройщик должен ввести объект в эксплуатацию до 2030 года, указал он.

В свою очередь, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко объяснил, что важный показатель качества района для горожан – возможность развития детей. Сюда относится наличие детсадов, школ, секций и кружков. Он сослался на исследование и заявил, что 82% жителей отметили значимость расположения образовательных объектов в шаговой доступности от дома, а также оценили уровень обеспеченности московских кварталов такими учреждениями.

Ранее сообщалось, что столичные власти с лета 2021 года заключили с девелоперами 140 договоров о передаче социально значимых объектов в собственность Москвы. Как рассказал Бочкарев, городу передадут 105 школ, 148 детсадов, семь поликлиник и пять объектов улично-дорожной сети, заявил он.

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