Власти Москвы заключили 140 договоров о передаче городу социально значимых объектов

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Городские власти с июля 2021 года заключили с застройщиками 140 договоров о передаче в собственность города социально значимых объектов. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в рамках этих договоров Москве передается 264 социальных объекта на 106 820 мест. Это 105 школ, 148 детских садов, 7 поликлиник и 5 объектов улично-дорожной сети, рассказал заммэра.

Он отметил, что до перехода на проектное финансирование девелоперы строили социальные объекты за свой счет либо при помощи кредитов, либо средствами от продажи квартир.



"Такая схема имела ряд недостатков. Во-первых, зачастую соцобъекты значительно отставали от жилья по срокам строительства. Во-вторых, школы и детские сады передавались исключительно путем дарения. <...> В-третьих, зачастую город не мог принять объект из-за несоответствия городским требованиям", – уточнил Бочкарев.

Для этого столичное правительство разработало механизм для сотрудничества застройщиков и городских властей в области строительства социальной инфраструктуры и ее последующей передачи.

По информации руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, полномочия для заключения договоров о строительстве и передаче в собственность города перешла к его ведомству. Благодаря этому фирмы получили приток потенциальных покупателей благодаря бесплатным школам, детсадам и поликлиникам, рассказал он.

"Сейчас ведется работа по оформлению еще 13 договоров на строительство 27 социальных объектов", – сказал Левкин.

На данный момент в рамках соглашений достроено и открыто уже 13 объектов – 9 детсадов и 4 школы, заключил глава департамента.

До этого заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказывал, что в третьем квартале 2023 года столичные власти передали 34 объекта недвижимости досуговым учреждениям, центрам московского долголетия, советам ветеранов, школам и детсадам.

По его словам, это позволит социально значимым организациям работать в комфортных условиях и улучшать качество услуг. При этом общая площадь объектов составляет 44 тысячи квадратных метров. Всего с начала 2023 года до сентября власти Москвы предоставили организациям 103 объекта.

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