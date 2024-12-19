Генпрокуратура РФ выявила нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ходе масштабной проверки Генпрокуратура России обнаружила серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса, сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

Одним из выявленных нарушений, по словам генпрокурора, оказалось неэффективное использование выделяемых государством денежных средств.

"Учебники – это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают <…> Я внес акты реагирования и обязал министров навести порядок, чтобы наши люди, дети учились по тем пособиям, которые актуальны", – цитирует Краснова РИА Новости.

Глава Генпрокуратуры добавил, что ведомству удалось пресечь более 12 тысяч нарушений в сфере образования в текущем году. В результате около двух тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за неспособность систематизировать учебный процесс. По словам Краснова, о результатах всех проверок был проинформирован Владимир Путин.

Ранее стало известно, что единые государственные учебники по всем школьным предметам планируется ввести в России до 2029 года. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, российские школы перейдут на новые учебники по обществознанию в 2026–2027 учебном году, это коснется 9–11-х классов. Кроме того, с 1 сентября 2025 года дети 5–9-х классов получат новые учебники по истории.