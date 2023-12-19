Турнир для старшеклассников "Умножая таланты" продолжает сбор заявок

Фото: "Родные города"

Прием заявок на интеллектуальный турнир для старшеклассников "Умножая таланты" продлится до 11 февраля, сообщает пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода.

Участниками турнира могут стать школьники 8–11-х классов. Победители и призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта. Интеллектуальный турнир "Умножая таланты" проводится уже в девятый раз, в столице турнир проходит при поддержке Московского НПЗ.

Программа турнира включает онлайн-обучение, два отборочных тура и финал. Старшеклассники, прошедшие в заключительный этап турнира, в апреле отправятся в Санкт-Петербург, где посетят семинары и воркшопы по командной работе, публичным выступлениям, лидерству, карьерному проектированию и отраслевым направлениям конкурса. После этого участникам предстоит защитить свои идеи и разработки перед опытными специалистами в нефтегазовой отрасли.

Побороться за победу можно в трех прикладных направлениях нефтегазовой отрасли: цифровых технологиях, нефтехимии и математическом моделировании. Этим дисциплинам соответствуют школьные программы по физике, информатике, химии и углубленной математике. Подать заявку можно на цифровой платформе программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти".

"На примере современного производства МНПЗ мы видим, какие серьезные требования предъявляются к будущим инженерам. Эксперты предприятия ежегодно оценивают проекты ребят на региональном этапе и отмечают их нестандартный подход к решению задач. Такие прикладные конкурсы, как "Умножая таланты", дают отличную возможность приобрести новые знания и определиться с выбором профессии", – заявила заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Наталья Кайзер.

Академическими партнерами проекта "Умножая таланты" выступают Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и другие вузы.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2024 году по плану состоится с 22 марта по 1 июля. Проведение экзамена разделили на три периода. Досрочный пройдет с 22 марта по 12 апреля, резервные дни завершатся 22 апреля. Основной с резервными днями – с 23 мая по 1 июля. Дополнительный проведут с 4 по 9 сентября.