Школа и два детских сада в Москве получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школа в столичном районе Хорошёво-Мнёвники и два детских сада в ТиНАО в поселениях Сосенском и Рязановском получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Программа по стимулированию создания мест приложения труда работает с 2020 года. За этот период город заключил 35 соглашений, по которым инвесторы создадут 80 объектов", – передает портал мэра и правительства столицы слова Ефимова.

Заммэра рассказал, что в 2023 году девелоперы закончили возведение трех образовательных объектов общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. В школе и двух детских садах смогут найти работу более 230 человек.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что школа, находящаяся на улице Берзарина, рассчитана на 800 учеников. Там создано 119 новых рабочих мест.

Кроме того, детский сад в поселении Сосенском вблизи деревни Николо-Хованское рассчитан на 220 воспитанников, а детский сад в поселении Рязановском – на 275 детей. Оба учреждения дадут возможность трудоустроиться 113 гражданам.

Ранее в пресс-службе Мосгосстройнадзора рассказали, что за первый квартал текущего года порядка 20 образовательных объектов в Москве получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

Среди наиболее заметных проектов в Мосгосстройнадзоре выделяют школу на 2,1 тысячи мест во Внуковском, образовательное учреждение на 1,15 тысячи мест в районе Сосенское, детский сад на 350 мест в Московском и детсад на 325 мест в Филимоновском.

