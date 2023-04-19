Глава Минобрнауки заявил, что в новой системе высшего образования будет три ступени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В новой российской системе высшего образования будет три ступени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

В рамках своего доклада на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете Фальков рассказал, что базовое или основное высшее образование рассчитано на срок обучения от четырех до шести лет. Далее он выделил специализированное высшее образование – магистратуру со сроком обучения в один-два года, ординатуру, ассистентуру-стажировку. Третья ступень – аспирантура или адъюнктура.

По словам министра, базовый уровень образования будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Этот уровень обеспечит "междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров". Сроки обучения по специальностям будут установлены исходя из потребности рынка труда.

Для тех, кто окончил базовый уровень, будет доступна углубленная подготовка в виде специализированного высшего образования. Далее для подготовки научных и научно-практических кадров следует обучение в аспирантуре. Поступление туда будет доступно только для тех, кто завершил обучение на базовой ступени в течение не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что занялись проработкой вопроса о разных сроках обучения в магистратуре. В ведомстве уточнили, что ранее уже не раз поступали запросы на сокращение сроков обучения.

В настоящее время в России рассматривают возможность сокращения времени, отведенного на обучение в магистратуре, до одного года.

Минобрнауки обратило внимание на то, что новая система высшего образования будет рассчитана на обучение в российских вузах от четырех до шести лет. Сроки будут меняться в зависимости от выбранного направления.

