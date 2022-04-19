Фото: greencons.ru

Возглавляющая департамент координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки РФ Наталья Трухановская назначена исполняющей обязанности ректора Института Пушкина в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Трухановская окончила Московский государственный лингвистический университет в 1999 году, а последние два года возглавляла департамент министерства.

До этого ректором была член Совета при президенте РФ по русскому языку Маргарита Русецкая.

Ранее сообщалось, что Петр Бобылев покинул пост замминистра энергетики РФ. От должности его освободили по собственному желанию. На его место был назначен Сергей Мочальников.

До этого Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по устойчивому развитию. Спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев отмечал, что решение Чубайса покинуть пост не отразится каким-либо образом на развитии климатической повестки в РФ.

