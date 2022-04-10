Умер президент Государственного исторического музея Александр Шкурко

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
В Москве на 85-м году жизни скончался президент Государственного исторического музея, историк Александр Шкурко. Об этом рассказала пресс-служба музея.
"С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год", – отмечается в сообщении.
Соболезнования в связи с кончиной Александра Шкурко выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Глава министерства отметила, что президент Государственного исторического музея посвятил свою жизнь сбережению исторического и духовного достояния России, а также внес неоценимый вклад в развитие уникального музейного комплекса.
"В научном сообществе его глубоко уважали как безгранично талантливого, эрудированного и увлеченного любимым делом человека, а коллеги ценили в Александре Ивановиче неиссякаемую энергию, энтузиазм и верность призванию", – сказала Любимова.
Александр Шкурко – российский историк. Он являлся специалистом по скифской археологии. В 1960 году Шкурко окончил исторический факультет МГУ. В 1980-е годы занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР. А с 1992 года был назначен на должность директора Государственного исторического музея в Москве.
В 2003 году историк получил Государственную премию РФ в области культуры. С 2006 года имеет звание почетного профессора Московского университета.
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