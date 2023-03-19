Стипендии президента РФ для аспирантов могут повысить до 50 тысяч рублей

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В связи с переходом на новую модель аспирантуры Минобрнауки начало работу над повышением размера стипендии президента РФ для аспирантов. Ее могут повысить до 50 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

На сегодня размер подобной стипендии для аспирантов составляет 4,5 тысячи рублей в месяц. Аспиранты, которые обучаются по приоритетным направлением, то есть в интересах обороны и безопасности страны, обеспечения законности и правопорядка, могут претендовать на стипендию президента РФ в 14 тысяч рублей в месяц.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по науке Олег Смолин предложил сократить прием на бакалавриат и увеличить набор на специалитет.

Кроме того, по словам депутата, необходимо дебюрократизовать образование, перевести единый государственный экзамен в добровольный режим, если это будет поддержано большинством, а также необходимо вернуться к традиционной подготовке специалистов.

До этого глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что срок обучения по направлениям магистратуры после перехода России к базовой системе высшего образования может составить год.

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