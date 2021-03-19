Заслуженный учитель РФ рассказал, нужно ли высшее образование всем россиянам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в разговоре с Москвой 24 оценил тенденцию к сокращению числа желающих поступать в вузы.
Портал Superjob опубликовал результаты опроса, согласно которым о намерении ребенка поступить в высшее учебное заведение сообщили порядка 43% родителей в России. При этом 10 лет назад соответствующая цифра составляла 80%.
Кроме того, каждый пятый (21%) опрошенный отметил, что ребенок хочет поступить в профессиональное учебное заведение. Еще 10 лет назад о таком намерении говорил каждый 10-й ребенок. Еще 2% родителей рассказали о желании детей после школы пойти работать. А 26% респондентов отметили, что в их семье ребенок еще не определился со своим будущим.
Тенденцию к сокращению числа желающих поступать в вузы Ямбург охарактеризовал как позитивную.
"У многих мамы сыновей определили в вузы, где они не хотели учиться. Так происходило, потому что боялись армии. Для девочек это просто как приданое. В самых цивилизованных странах не больше 17% поступает в вузы. И это нормально, потому что высшее образование там не всем нужно", – говорит Ямбург.
Западную тенденцию эксперт объясняет сложившимися социальными нормами. Например, там дети часто после школы наследуют малый или средний бизнес своих родителей. В России же высшее образование многие получают для того, чтобы "положить его на сохранение", отметил Ямбург.
"Еще одна очень серьезная причина – изменилась ситуация с колледжами. Не везде, конечно, но в крупных городах. Это больше не те страшные ПТУ, куда боялись отдавать детей. Сейчас колледжи дают профессии, которые очень нужны сейчас. Тот же сварщик сегодня уже не тот, что был много лет назад. Это специалист, который работает на сложном оборудовании", – подчеркнул заслуженный учитель РФ.
Ямбург вспомнил период 1990-х годов, когда вузы выпускали преимущественно юристов и экономистов. Из-за переизбытка специалистов найти работу по профилю было сложно, отметил собеседник Москвы 24.
"А сегодня, особенно когда стала подниматься промышленность, потребовались профессионалы в этой сфере. Те, кто умеет работать и руками, и головой. Поэтому пугаться тенденции к снижению желающих идти в вузы не стоит", – резюмировал Ямбург.
Ранее Владимир Путин распорядился создать до 2030 года сеть современных кампусов российских вузов.
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