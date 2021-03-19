Россияне передумали отдавать детей в высшие учебные заведения

Москва 24/Антон Великжанин

Данные опроса, проведенного Superjob, показали, что доля родителей, планирующих отдать детей в вузы, за последние десять лет сократилась в два раза, сообщает РБК.

Одновременно с этим растет интерес к колледжам и профтехучилищам. Опрос проводился с 22 января по 15 марта 2021 года в 357 населенных пунктах. Участниками исследования стали две тысячи родителей выпускников.

43% опрошенных сообщили, что их дети продолжат обучение в вузе. В 2010 году такой ответ давали 80%.

Каждый пятый (21%) ответил, что ребенок отправится в профучилище. В 2010 году доля таких ответов составляла лишь 8%.

Неизменным осталось количество родителей, чьи дети после школы сразу пойдут работать – 2%.

Дети 26% россиян еще не приняли решение о продолжении обучения, а 8% респондентов затруднились с ответом.

Организаторы исследования спрашивали и о специальностях, которые интересуют выпускников. Большая часть детей – 26% – будут поступать на IT-специальности. Чуть меньше – 16% – выбирают медицину. Следующими в рейтинге стали инженеры и экономисты (11% и 7% соответственно). По 5% хотят стать учителями, военными или менеджерами.

"Наверное, люди хотят, чтобы их дети получали специальность. Возможно, у них есть ощущение, что дети, получив дополнительно среднее профессиональное образование, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда", – прокомментировал результаты исследования проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

Ранее сообщалось о карьерном мероприятии правительства Москвы "Интерн пикник", на которое приглашены студенты и выпускники вузов. Узнать больше о работе в московском правительстве молодые люди смогут 28 марта.