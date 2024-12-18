Москва заключила 35 договоров с инвесторами на строительство школ и детсадов в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва заключила с инвесторами 35 договоров на строительство школ и детсадов в ТиНАО. Всего планируется создать свыше 43 тысяч школьных и дошкольных мест. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Все объекты, которые строят по договорам с инвесторами, по завершении строительства передают в столичную систему образования", – подчеркнул вице-мэр.

Он отметил, что в рамках заключенных с инвесторами договоров по развитию городской инфраструктуры в округах уже появились 22 образовательных объекта, еще 18 учреждений находятся на стадии строительства.

Так, в районе Коммунарка будет построен образовательный комплекс, рассчитанный на 1 375 человек. В него войдет школа на 1,1 тысячи учеников и детский сад для 275 воспитанников.

"На территории жилого комплекса "Первый Саларьевский" в Московском районе построят образовательный комплекс на 675 человек общей площадью около 14 тысяч квадратных метров. Еще два комплекса одинаковой вместимостью по 1 625 человек появятся рядом с ЖК "Прокшино" в Коммунарке. Готовность одного из них – около 80%", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Он добавил, что еще один образовательный комплекс появится в районе Троицк на территории ЖК "Деснаречье". Его площадь составит более 25 тысяч квадратных метров, он будет рассчитан на 850 учеников и 350 воспитанников.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Западное Дегунино появится образовательный комплекс на 950 мест общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Инвестор уже приступил к строительству в Ильменском проезде.

Планируется, что в будущем в комплексе будут дошкольное отделение, а также блоки начальной, средней и старшей школы.