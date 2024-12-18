Студенческий спортклуб колледжа из Москвы стал лучшим в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Клуб "Приоритет-МИПК" Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова стал лучшим в России по версии Ассоциации студенческих спортивных клубов. Сейчас в нем занимаются почти 620 студентов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Конкурс проходил в два этапа, в рамках которых участники представляли свои достижения и защищали проекты перед жюри. Победителей наградили на Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов.

"Занятия спортом способствуют физическому развитию, формируют важные жизненные навыки, характер и целеустремленность. Наши студенты подтверждают это своими результатами на соревнованиях, на которых становятся победителями и призерами", – сказала директор Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова Татьяна Татаренкова.

Участники клуба уже становились победителями и призерами различных конкурсов. Клуб в том числе получил награду за организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов, а его участники стали лучшими на отборочном этапе Президентских спортивных игр.

"Мы постоянно улучшаем программы наших тренировок, чтобы студенты достигали новых высот в спорте. Очень важна поддержка, которую мы получаем от всех преподавателей и болельщиков", – отметил руководитель и главный тренер клуба Владимир Макешин.

Кроме того, в колледже организуют тренировки и мастер-классы известных спортсменов.

Между тем ежегодный профессиональный смотр-конкурс "Лучший инструктор по спорту" завершился в Москве. Наград удостоились лучшие специалисты проектов "Московское долголетие", "Мой спортивный район", "ГТО", а также инструкторы по плаванию, спорту и работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).