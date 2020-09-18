Фестиваль финансовой грамотности и культуры бизнеса пройдет в онлайн-формате

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Фото: depositphotos/IgorVetushko
Ежегодный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в онлайн-формате. Как сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы, это уже четвертое подобное мероприятие в городе.
Торжественное открытие проекта, созданного при поддержке столичных департамента образования и науки, департамента финансов и Банка России, запланировано на 26 сентября. Онлайн-площадки запустят в 11:00, согласно расписанию.
Участие в фестивале не ограничено по возрастным категориям или месту жительства. Любой желающий может побывать на вебинарах, лекциях и мастер-классах об особенностях планирования личного и семейного бюджетов. Кроме того, будут затронуты темы инвестиций и финансовой грамотности.
Одну из площадок организаторы создали специально для граждан старшего поколения. Тематика местных лекций коснется защиты от банковских мошенников и использования новых финансовых инструментов.
Онлайн-площадки Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры также появятся на сайтах Городского университета управления правительства Москвы, Российского экономического университета имени Плеханова, Финансового университета при правительстве России, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Дмитрий Янин ранее рассказал, как правильно действовать, если вам позвонил банковский мошенник. Специалист призвал ограничить общение со специалистами контакт-центров.
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