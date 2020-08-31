Победителям конкурса "Бюджет для граждан" вручили награды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Награды получили победители ежегодного столичного конкурса проектов "Бюджет для граждан", сообщает Агентство "Москва".

Церемония награждения состоялась в департаменте финансов Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова рассказала, что конкурс проводится уже седьмой раз подряд.

"Мы убеждены: финансовой и бюджетной грамотности все возрасты покорны. Поэтому организовали конкурс, в котором могут участвовать и школьники, и студенты, и работающие граждане, и люди старшего возраста, независимо от рода занятий и увлечений", – отметила она.

Количество заявок на участие выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом городской статус конкурса не мешает в нем участвовать представителям других субъектов РФ: Москвы и Московской области, Алтайского и Пермского края, Ярославской, Тамбовской, Курской, Орловской и Ростовской областей.

"Конкурсное жюри из более чем 80 работ выбрало 18 лучших проектов в 14 номинациях. Среди них стихотворения и видеоролики по бюджетной тематике, информационные плакаты и лифлеты, учебно-методические материалы, онлайн-проекты, интеллектуальные игры и квесты, и даже просветительская акция в общественном транспорте", – сказали в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось о старте в Москве 1 сентября конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) "Москва – добрый город". Участники конкурса смогут претендовать на гранты трех категорий. В этом году грантовый фонд увеличили до 496 миллионов рублей.