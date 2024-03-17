Школу на 800 мест построят в Дмитровском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Школу, предполагающую размещение 800 учеников, возведут в Дмитровском районе Москвы. Начало строительства объекта на 12,3 тысячи квадратных метров запланировано весной этого года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Соцобъект будет возведен за счет внебюджетных источников финансирования. После ввода в эксплуатацию он будет передан городу, соответствующий договор с застройщиком и органом исполнительной власти, входящим в столичный Стройкомплекс, уже заключен", – подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В образовательном учреждении специалисты сделают 32 кабинета, 12 из которых будут предназначаться для начальных классов, зал для мероприятий, обеденный и спортивные помещения. Фасад возведут из хризолитцементных плит и цветных панелей.

На территории учреждения построят футбольную и волейбольную площадки, а также установят дорожки для бега и прыжков в длину.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, в результате в школе появятся дополнительные рабочие места.

"Обеспеченность новостроек социальной инфраструктурой подробно прорабатывается на этапе подготовки градостроительной документации", – сказала она.

Здание будет располагаться во владении 107 на Дмитровском шоссе.

Ранее сообщалось, что школа появится в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) в Щербинке в ТиНАО. Городской оператор возведет образовательное учреждение в течение 4 лет. Инвестиции могут составить почти 3,27 миллиона рублей.



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