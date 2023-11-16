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16 ноября, 13:43

Общество

В МГИМО заявили, что профессор Кобаладзе уволился по собственному желанию

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Замдекана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из МГИМО по собственному желанию. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

До этого в СМИ распространилась информация, что профессора могли уволить из-за приглашения на одну из лекций телеведущего Ивана Урганта.

"Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию", – передает ТАСС сообщение представителей вуза.

Ранее стало известно об отстранении Валерия Гарбузова от должности директора Института США и Канады Российской академии наук.

В институте подчеркнули, что решение об увольнении было принято после публикации статьи Гарбузова в "Независимой газете". Сразу после этого вышел приказ о расторжении трудового договора.

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