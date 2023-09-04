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04 сентября, 11:55

Общество

Подписан приказ об отстранении Гарбузова с поста директора Института США и Канады РАН

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Приказ министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова об отстранении Валерия Гарбузова от должности директора Института США и Канады Российской академии наук подписан, сообщает ТАСС.

В институте подчеркнули, что решение об увольнении было принято после публикации статьи Гарбузова в "Независимой газете". Сразу после этого вышел приказ о расторжении трудового договора.

В субботу стало известно, что российского историка и политолога отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук. Сам Гарбузов тогда пояснил, что причина как таковая не указана, но известно, что его уволили по статье трудового договора "по инициативе учредителя".

Валерий Гарбузов является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. В Институте США и Канады РАН он начал работать в 2000 году. В феврале 2016 года был избран директором Института.

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