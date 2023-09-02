Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады РАН

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Российского историка и политолога Валерия Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук, сообщает ТАСС.

"Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая – по инициативе учредителя, она вот так формулируется", – заявил сам Гарбузов.

Валерий Гарбузов является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. В Институте США и Канады РАН он начал работать в 2000 году. В феврале 2016 года был избран директором Института.

Ранее США ввели санкции против Института общей физики Российской академии наук (РАН), Казанского научного центра РАН и Института твердого тела РАН.

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