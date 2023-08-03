США ввели санкции против институтов Российской академии наук

Фото: ТАСС/ЕРА/JIM LO SCALZO

США ввели санкции против Института общей физики Российской академии наук (РАН), Казанского научного центра РАН и Института твердого тела РАН. Это следует из соответствующего уведомления, опубликованного на сайте американского Минфина.

Отмечается, что вместе с тем Вашингтон внес изменения и сокращения в санкционный список. По данным ТАСС, как минимум в случае Института твердого тела РАН рестрикции уже действовали.

Из списка убрали яхту Addiction, принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву и ходящую под флагом Мальты.

Ранее в США признали прочность российской экономики перед лицом санкций. Эксперты американского СМИ заявили что "провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени" из-за начала спецоперации на Украине, "идентичен тупиковой ситуации на поле боя".

По данным журналистов, России удалось решить проблемы с поставками микрочипов для оборонной промышленности, которые возникли в начале СВО.

США пригрозили Грузии санкциями за возобновление авиасообщения с Россией