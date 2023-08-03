Производитель кофе Jacobs прекратит продажу зарубежных брендов в РФ до конца года

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Голландская компания JDE Peet's, которой принадлежат бренды Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, остановит продажу кофе и чая в России до конца этого года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на производителя.

Компания уменьшила целевой показатель прибыли из-за неопределенности. По итогам первого полугодия убытки из-за ребрендинга составили 185 миллионов евро.

"В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в России. Параллельно мы будем расширять охват наших потребителей по всему миру, планируя приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии и запуск L'OR Barista в США", – отметил гендиректор компании Фабьен Саймон.

По его словам, компания не будет полностью уходить, поскольку ее работа не противоречит западным санкциям.

Ранее компания Nestle приняла решение прекратить экспорт в Россию и импорт из страны своей продукции, за исключением товаров первой необходимости. Ограничения коснулись детского питания, каш, лечебных кормов для домашних животных, а также кофе Nespresso и минеральной воды S. Pellegrino.

Позже финансовый директор швейцарской компании Франсуа-Ксавье Рожер заявил, что корпорация не будет полностью прекращать деятельность на территории РФ. Гендиректор компании Марк Шнайдер отметил, что эта позиция не расходится с ценностями концерна и решением, которое было принято еще в марте 2022 года. Он напомнил о значимости продуктов питания, в отношении которых, по его мнению, не должно быть ограничительных мер, как и в отношении лекарств.

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