Наталья Починок уходит с должности ректора РГСУ

11:28
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Наталья Починок объявила об уходе с должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ).
"Я благодарна всем коллегам, министерству образования, но в новое десятилетие своей истории университет должен войти с новым руководством", – написала она на своей странице в Facebook.
Починок отметила, что планирует сосредоточиться на работе на посту председателя комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ, который занимает с 2017 года.
"Буду помогать отечественному высшему образованию", – добавила она.
Ранее сообщалось, что Починок покинула должность по собственному желанию.
10 августа стало известно, что Минобрнауки временно отстранило Починок от должности ректора РГСУ. Данная мера потребовалась в связи с выявленными нарушениями в работе вуза и в декларации о доходах.
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