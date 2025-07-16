В ГД внесен проект о бесплатном профобучении для не сдавших ГИА девятиклассников

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Девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа парламентариев. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторами инициативы стали вице-спикеры ГД Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава комитета ГД по просвещению Ирина Белых.

Уточняется, что перечень профессий, которые может охватить данная мера, будет определяться региональными властями.

Ранее столичный департамент образования подписал указ о расширении доступности среднего профессионального образования, согласно которому московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже.

Спрос на выпускников средних профессиональных образовательных учреждений неуклонно растет на рынке труда, что вызывает у школьников больший интерес к обучению в колледжах. В ответ на эту тенденцию правительство Москвы и приняло решение об увеличении числа бюджетных мест в городских колледжах, доведя их общее число до 37 тысяч.