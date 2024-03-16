Бесплатные программы повышения квалификации в сфере торговли и услуг открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь бесплатных программ дополнительного профобразования в сфере торговли и услуг заработали в Москве. Их подготовил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В их число вошли такие направления, как "Курс начинающего предпринимателя в сфере торговли и услуг", "Управление правовыми и налоговыми рисками в сфере торговли и услуг", "Управление локальными брендами", "Практика управления бизнесом в сфере В2В", "Цифровизация бизнес-процессов в торговле", "Основы онлайн-торговли", "Современные проблемы ресторанного бизнеса и практические инструменты их решения".

Подать заявку жители столицы могут до конца апреля текущего года. Курс будет длиться от 1 до 3 месяцев. После его окончания москвичи получат удостоверение о повышении квалификации.

С 2020 года в рамках программы создания мест приложения труда столица подписала с инвесторами свыше 80 соглашений. Среди объектов есть торговые центры и комплексы, подчеркнул руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, по программе стимулирования создания мест приложения труда в Москве планируется возвести не менее 30 объектов, где расположатся кафе и рестораны.

"В частности, в торгово-офисном центре, расположенном в районе Ростокино (СВАО), под сегмент F&B (Food and Beverage) выделено около 20% площадей. Там откроется фуд-холл с 40 гастрономическими концепциями", – сказал он.

Ранее "Московская техническая школа" (МТШ) открыла восемь образовательных курсов по направлению "Передовые химические технологии". Новые знания инженеры будут применять во многих отраслях промышленности.



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