Российские студенты могут заселяться в общежития без справок о вакцинации

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Требование об обязательной вакцинации от коронавируса не распространяется на российских студентов, они могут заселяться в общежития без справок о прививке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Минобрнауки России не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. <...> То же самое касается вопроса проживания в общежитиях: недопустимо ограничение прав обучающихся из-за отсутствия вакцинации от коронавируса", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что привитые и непривитые студенты должны иметь равные права.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в ведомстве будут оперативно реагировать на обращения студентов в случаях, если их права будут ущемлять в связи с отказом от вакцинации против коронавируса. По его словам, на начало сентября прививки от COVID-19 сделали больше 12% российских студентов.

