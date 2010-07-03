Московская электронная школа подготовила летнюю программу для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская электронная школа (МЭШ) подготовила летнюю программу для детей, передает портал мэра и правительства Москвы.

Получить новые знания летом помогут увлекательные приложения на сайте МЭШ. Так, в разделе "Опасно. Безопасно" дети в игровой форме вспомнят правила дорожного движения, поведения на улице, а также значения сигналов велосипедиста на дороге.

Познакомиться поближе с Древней Грецией школьники смогут с помощью викторины "В гаванях афинского порта Пирей" и кроссворда "Афинский театр". Увидеть Кремль в разные года поможет интерактивное приложение "Московский Кремль в истории". А благодаря приложению "Ученые и путешественники в эпоху" ребята узнают о вкладе ученых в развитие географии.

Чтобы подготовиться к осеннему периоду для детей и их родителей в Московской электронной школе создана викторина на знание съедобных и несъедобных грибов. А для тех, кто хочет узнать, как выглядят лекарственные растения, доступна тематическая игра.

Научиться готовить борщ, компот или делать салат поможет приложение "Готовим обед" вместе с Хрюшей, Степашкой, Филей и Каркушей. Детские герои помогут разобраться в ингредиентах и расскажут об этапах приготовления. А в приложении "Писатели детям" ребята познакомятся с произведениями известных авторов.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

