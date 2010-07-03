Московская электронная школа подготовила летнюю программу для детей

09:19
09:19
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская электронная школа (МЭШ) подготовила летнюю программу для детей, передает портал мэра и правительства Москвы.
Получить новые знания летом помогут увлекательные приложения на сайте МЭШ. Так, в разделе "Опасно. Безопасно" дети в игровой форме вспомнят правила дорожного движения, поведения на улице, а также значения сигналов велосипедиста на дороге.
Познакомиться поближе с Древней Грецией школьники смогут с помощью викторины "В гаванях афинского порта Пирей" и кроссворда "Афинский театр". Увидеть Кремль в разные года поможет интерактивное приложение "Московский Кремль в истории". А благодаря приложению "Ученые и путешественники в эпоху" ребята узнают о вкладе ученых в развитие географии.
Чтобы подготовиться к осеннему периоду для детей и их родителей в Московской электронной школе создана викторина на знание съедобных и несъедобных грибов. А для тех, кто хочет узнать, как выглядят лекарственные растения, доступна тематическая игра.
Научиться готовить борщ, компот или делать салат поможет приложение "Готовим обед" вместе с Хрюшей, Степашкой, Филей и Каркушей. Детские герои помогут разобраться в ингредиентах и расскажут об этапах приготовления. А в приложении "Писатели детям" ребята познакомятся с произведениями известных авторов.
"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.
Московская электронная школа
Читайте также
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: