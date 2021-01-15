ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году не будут проводить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен базового уровня по математике в 2021 году не планируется проводить. Об этом рассказал глава министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

"Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет", – поделился Кравцов во время брифинга.

По словам министра, учащимся 11-х классов, не планирующим поступать в университеты, вместо ЕГЭ потребуется сдать государственный выпускной экзамен в мае. Итоговое сочинение и изложение одиннадцатиклассники для допуска напишут в апреле. Всего предстоит два экзамена: по русскому языку и математике, уточнил Кравцов.

Кроме того, основные сроки проведения ЕГЭ в этом году увяжут со сроками приемной кампании в российских вузах.

Ранее говорилось, что очные занятия в школах всех регионов России возобновятся с 18 января за исключением десяти школ в семи регионах.

Также сообщалось, что в задания ЕГЭ 2021 года не планируют вносить изменения.