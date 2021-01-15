Очные занятия в школах всех регионов России возобновятся с 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Очные занятия возобновятся в школах во всех регионах России с понедельника, 18 января. Об этом на брифинге правительства заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Ранее стало известно, что в столице учащиеся с 1-го по 11-й класс с 18 января возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.

Также сообщалось, что в задания ЕГЭ 2021 года не планируют вносить изменения. Рособрнадзор также не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов. В ведомстве считают, что подобное решение может негативно повлиять на показатели результатов обучения.

