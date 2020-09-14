В Рособрнадзоре ожидают, что перехода на дистанционное обучение из-за COVID-19 не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции в новом учебном году не планируется. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции по всероссийским проверочным работам, передает ТАСС.

"Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого", – поделился Музаев.

Ранее стало известно, что если у одного из учащихся в Москве подтвердился COVID-19, то он и все контактировавшие с ним ученики не будут допущены в школу. В результате класс, контактировавший с больным ребенком, будет направлен на карантин на 14 дней.

Кроме того, все школы планировалось обеспечить масками и перчатками. Ученики смогут пользоваться ими по желанию.

При этом вузы в регионах будут самостоятельно принимать решение о формате обучения. Губернаторы будут действовать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В России выявлено 1 068 320 случаев COVID-19, вылечились 878 700 человек, скончались 18 635.