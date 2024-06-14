Специалисты достроили шесть объектов образования в ТиНАО с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2024 года в ТиНАО возвели шесть образовательных учреждений. Два из них ввели в эксплуатацию за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы, а остальные четыре возвели инвесторы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, все здания полностью соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, а также стандартам качества и оснащения. Например, на территории школы № 2073 в селе Кленово построили корпус на 300 учеников, при этом общая площадь комплекса увеличилась до 13 тысяч "квадратов".

В районе Коммунарка ввели в эксплуатацию детский сад для 350 воспитанников, продолжил Ефимов. В трехэтажном здании обустроили помещения для 14 групп, для каждой их которых предусмотрели спальни, игровые, раздевалки, буфет и санузлы. Помимо этого, в детсаде появились комнаты для кружковых занятий с игрушками и материалами для творчества.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, при возведении школ и детских садов учитываются потребности местных жителей. Кроме того, во время работ инспекторы провели более 60 выездных проверок вышеперечисленных зданий.

Также в этом году инвестор завершил строительство еще одного детсада для 190 воспитанников на территории жилого комплекса в районе Бекасово, его площадь составила 4,3 тысячи "квадратов". Другой инвестор возвел аналогичные учреждение для 220 воспитанников в составе жилого комплекса в районе Коммунарка на территории площадью 3,6 тысячи "квадратов".

Помимо этого, за счет внебюджетных источников удалось достроить школу для 1,2 тысячи учеников в Щербинке. Здание включило в себя четыре функциональных блока, оборудованных помещениями для кружковых и индивидуальных занятий, групп продленного дня, лабораторией для изучения точных наук, а также информационно-библиотечным центром и залом для проведения мероприятий.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что при проектировании эксперты учитывали вопросы безопасности детей, воспитателей и преподавателей. Для этого в помещениях установили системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Также повсюду установили посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.

Добавляется, что прилегающие территории благоустроили, на них высадили деревья, кустарники, засеяли газоны, установили спортивные и детские площадки, провели наружное освещение.

Ранее Ефимов рассказал, что в ТиНАО также появятся школа, детсад и стартап-студия в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). По его словам, на постройки город выделил 214 гектаров земли, на которых на разных стадиях идет реализация 32 МаИП. Среди них – новые производства, многофункциональные центры, спортивные комплексы, инженерные объекты, при этом общая площадь всех объектов составит почти два миллиона "квадратов".