Более 60 тыс детей на длительном лечении обучились в госпитальных школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 60 тысяч детей обучились в госпитальных школах Москвы во время своего длительного лечения, рассказала заммэра по соцразвитию Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что такие учреждения были открыты в городе около 10 лет назад. Там ребята могут полноценно учиться, осваивать образовательные программы и успешно готовиться к выпускным экзаменам.

Ракова подчеркнула, что для каждого ребенка специалисты выстраивают индивидуальный учебный план в зависимости от его самочувствия и этапа лечения.

"Эти дети на собственном примере показывают, что во время болезни жизнь не останавливается, и после лечения возвращаются в свои школы, где не отстают от сверстников", – отметила заммэра.

Кроме того, подходы и методы столичного проекта переняли в других регионах России и странах СНГ, где открыли уже более 65 соответствующих школ, уточнила она.

В столичном регионе проект охватил 13 медицинских центров, среди которых Морозовская детская городская клиническая больница, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина и Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. В них обучением детей занимаются более 200 педагогов.

Между тем в столичных школах начались практикумы по подготовке к ЕГЭ. Выпускники уже освоили большую часть учебной программы и теперь могут сосредоточиться на предметах, необходимых для поступления в вузы.

Практикумы делятся на три уровня: базовый, продвинутый и высокий. Занятия ведут учителя, чьи выпускники каждый год демонстрируют высокие результаты на госэкзамене.

