Рособрнадзор не допустил 81% иностранных детей к тестированию по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На тестирование по русскому языку для детей мигрантов было подано 1 762 заявления, 81% из которых не были допущены к экзамену, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Основными причинами в ведомстве назвали предоставление неполного пакета документов, отсутствие мест в учебных заведениях, а также недостоверные сведения в анкетах.

"Первые итоги анализа показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан", – говорится в сообщении.

При этом допущены были 335 человек, 44 из которых уже прошли тестирование, отметили в федеральной службе. Успешно справиться с заданиями получилось только у 27 человек, что составило 61% от общего количества.

В ведомстве добавили, что в настоящее время экзамены проводятся в 2 356 организациях, а всего за прошедший период тестирование охватило десять регионов страны.

Закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов при поступлении в школу начал действовать в России с 1 апреля 2025 года. Согласно ему, детей иностранных граждан не будут зачислять в образовательные учреждения без проверки законности их пребывания в стране.

Кроме того, такие дети не смогут поступить в школы, если они не владеют русским языком на достаточном уровне, что будет выявляться на тестировании. Для успешной сдачи теста ребенку необходимо ответить на 90% вопросов.

Материалы для тестирования и устная часть разрабатываются индивидуально для каждой ступени обучения. Как уточнил Рособрнадзор, данная мера помогает определить, сможет ли ребенок успешно освоить школьную программу, адаптироваться и социализироваться в обществе.

При этом сейчас рассматривается предложение по ограничению количества попыток написания теста. Если его примут, то дети смогут повторно сдать экзамен через некоторое время после неудачной попытки.