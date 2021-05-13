Депутат МГД Русецкая и эксперт ОНФ Буцкая рассказали о поступлении в вузы в 2021 году

20:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая в рамках вебинара рассказали абитуриентам и их родителям о новых правилах подачи документов, а также распределении бюджетных мест в вузах.
В ходе встречи они отметили, что количество баллов, полученных выпускником школы, напрямую влияет на его место при поступлении по конкурсу.
Одним из основных нововведений, по мнению Русецкой, является сокращение количества "волн" при поступлении. До 2020 года зачисление на бюджетные места проходило в три "волны".
Так, в нулевую были зачислены абитуриенты с приоритетным правом поступления – победители предметных олимпиад и квотники.
В первую "волну" заполняли до 80% бюджетных мест из конкурсных списков, во вторую – все остальные. По словам Русецкой, для выпускников в 2021 году обязательным предметом для сдачи ЕГЭ является русский язык.
"Математики для всех не будет, но она останется для тех, для кого это профильный предмет, нужный для поступления. Отменена также и досрочная сдача Единого государственного экзамена. Теперь все будут сдавать его в едином потоке с 31 мая по 2 июля", – рассказала депутат.
Парламентарий также добавила, что число бюджетных мест в учебных заведениях увеличивается. В качестве примера она привела последние данные статистики по количеству бюджетных мест в РФ и специальностям, которые являются самыми востребованными.
"Для инженерно-технических специальностей предусмотрено более 250 тысяч бюджетных мест: действительно, российская инженерная школа сейчас испытывает кадровый голод, инновационные предприятия готовы трудоустроить тысячи новых специалистов. Следующая по востребованности категория – педагоги, более 75 тысяч бюджетных мест. Затем идут врачи – более 53 тысяч бюджетных мест, и специалисты по современному сельскому хозяйству – более 40 тысяч бюджетных мест", – поделилась Русецкая.
Ранее сообщалось, что в 2021 году абитуриенты российских вузов смогут подать документы в приемные комиссии с 20 июня по 29 июля.
По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Подать документы можно будет как очно, так и заочно. Приказы о зачислении на первый курс на очную форму обучения будут изданы 17 августа.
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