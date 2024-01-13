В Минобрнауки заявили, что в госвузах не будет централизованного повышения цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Централизованного повышения цен для тех, кто обучается на коммерческой основе в государственных вузах РФ, не планируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов", – объяснили в Минобрнауки.

При этом в министерстве допустили корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции. Также там напомнили, что большинство студентов в России обучаются в госвузах бесплатно.

Ранее в СМИ сообщалось, что в России в новом учебном году ожидается рост цен на получение высшего образования на платной основе на 10–12%.

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что университеты в России увеличили стоимость обучения для студентов первого курса на 9%. При этом он уточнил, что повышение цены в вузах уже для второго и последующих курсов связано с уровнем инфляции в стране и составит примерно 5,5%.

"Актуальный репортаж": в России подорожало высшее образование