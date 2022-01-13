В Госдуме предложили ввести профессиональные практики для школьников в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением ввести профессиональные ознакомительные практики для учащихся школ. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что важнейшими условиями динамичного развития экономики являются развитие системы профессионального ориентирования и эффективная подготовка специалистов. Однако многочисленные исследования, проведенные в течение последних лет, показывают, что большая часть россиян работает не по специальности, отметил Власов.

По его словам, в рамках одного из опросов более половины студентов-первокурсников признались, что не планируют работать по своей специальности. По оценке экспертов, одной из причин такого явления является низкий уровень профориентационной подготовки в средних школах.

"В этой связи прошу <...> оценить целесообразность введения на предприятиях профессиональных практик для выпускников по интересующей их специальности, которые они смогут пройти в регионе проживания или ближайшем регионе с соответствующим производством, с оплатой проезда и проживания за счет средств федерального бюджета", – говорится в письме Власова.

Депутат уверен, что благодаря такой возможности молодые люди смогут более осознанно подойти к выбору вуза и будущей профессии.

Ранее сервис SuperJob провел исследование, результаты которого показали, что каждый второй родитель в России заинтересован в профориентации детей от работодателей.

Представители кадровых служб говорят, что пользу таких мероприятий осознает каждый третий работодатель, при этом организует их только 8% компаний. По оценке родителей, профориентацией занимаются всего 4% компаний.