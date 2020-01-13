Эксперт прокомментировал инициативу изменить систему оплаты труда учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Идея унифицировать заработную плату педагогов давно назрела. Так в разговоре с Москвой 24 руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков прокомментировал инициативу изменить систему оплаты труда учителей.

"Где бы он ни работал, в тайге или маленькой школе в Сибири, на Урале или в Москве, он везде должен получать одинаковую заработную плату, базовую ставку за 18 часов", – сказал эксперт.

Но, по мнению Комкова, на данный момент реализация такой инициативы невозможна по ряду причин.





Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования Зарплата исчисляется исходя из среднего уровня зарплаты по региону. Нужно изменить положение в законе об образовании и признать все образовательные учреждения государственными бюджетными образовательными учреждениями, а сейчас они все муниципальные. Поэтому пока не будет единого положения, пока школа не станет единым государственным бюджетным учреждением, чтобы сейчас не говорилось, ничего не изменится. Пока это популизм.

Ранее сообщалось, что новый порядок начисления зарплат учителям в скором времени заработает в России.

"Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки", – сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

Она подчеркнула, что основная сложность введения новой системы заключается в том, что регионы сами выбирают, в каком соотношении будет находиться основная часть зарплаты к различным надбавкам и выплатам. Очень часто реальные цифры далеки от приоритетного значения 70 на 30, отметила Васильева.

Кроме того, по словам министра, в ближайшее время в Трудовой кодекс будут внесены поправки, которые позволят использовать единую модель формирования структуры оплаты труда. Уточняется, что базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.



Соболева Илона