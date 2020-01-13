Эксперт прокомментировал инициативу изменить систему оплаты труда учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Идея унифицировать заработную плату педагогов давно назрела. Так в разговоре с Москвой 24 руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков прокомментировал инициативу изменить систему оплаты труда учителей.
"Где бы он ни работал, в тайге или маленькой школе в Сибири, на Урале или в Москве, он везде должен получать одинаковую заработную плату, базовую ставку за 18 часов", – сказал эксперт.
Но, по мнению Комкова, на данный момент реализация такой инициативы невозможна по ряду причин.
Ранее сообщалось, что новый порядок начисления зарплат учителям в скором времени заработает в России.
"Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки", – сообщила министр просвещения Ольга Васильева.
Она подчеркнула, что основная сложность введения новой системы заключается в том, что регионы сами выбирают, в каком соотношении будет находиться основная часть зарплаты к различным надбавкам и выплатам. Очень часто реальные цифры далеки от приоритетного значения 70 на 30, отметила Васильева.
Кроме того, по словам министра, в ближайшее время в Трудовой кодекс будут внесены поправки, которые позволят использовать единую модель формирования структуры оплаты труда. Уточняется, что базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.
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