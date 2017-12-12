Директор гимназии в ЯНАО получил выговор после выступления учащихся в ФРГ

12 декабря, 14:30
Фото: Soeren Stache/DPA/ТАСС
Директор гимназии из Нового Уренгоя, воспитанник которой выступил в Германии с докладом о "невинно погибших" солдатах вермахта, получил выговор. Об этом сообщается в материалах проверки образовательного учреждения, опубликованных на сайте регионального отделения КПРФ.
После выступления школьника, рассказавшего о немецких солдатах, которые не хотели убивать и погибать в Сталинграде, поднялся скандал. Многие осудили доклад воспитанника гимназии. Депутат законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина направила запросы в окружную прокуратуру, департамент образования муниципалитета и директору гимназии.
Представители окружного департамента образования ответили на запрос парламентария. В официальном письме сказано, что поездка школьников из Нового Уренгоя была организована по инициативе "Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями", приглашение на мероприятие получила завуч, учитель немецкого языка гимназии Людмила Кононенко. После этого в гимназии отобрали четверых старшеклассников с хорошими оценками по истории и немецкому языку.
Процесс подготовки выступления школьников не соответствовал Положением о научном обществе гимназистов, поскольку доклад основывался на данных, предоставленных немецкой стороной.
Проверка в учебном учреждении выявила нарушения в работе Кононенко и администрации. Подготовка доклада не была согласована с учителями истории, кроме того, велась личная переписка с организаторами поездки школьников. Мероприятие также не было согласовано с муниципалитетом.
В итоге директору гимназии вынесли выговор, планируется рассмотреть вопрос о соответствии должности директора по учебно-воспитательной работе учреждения, заключается в документе.
После выступления школьника в Бундестаге поднялся широкий общественный резонанс. У доклада были не только противники, но и защитники, за гимназиста вступился глава региона. Ситуацию с докладом прокомментировали и в Кремле.
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