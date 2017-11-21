В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг выступления школьника в Бундестаге

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выступление ученика из Нового Уренгоя в Бундестаге.
"Безусловно выступление нашего российского школьника в Бундестаге вряд ли требует какой-то реакции Администрации президента. Тем более, в данном случае, совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, и очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в Бундестаге", – сказал Песков, передает ТАСС.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что в Генпрокуратуру направили запрос о проверке образовательной программы и учителей в связи с выступлением школьника.
Во время чтения доклада перед германским парламентом старшеклассник рассказал о невинных солдатах вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. Молодого человека тронула биография немецкого солдата, участвовавшего в битве.
Выступление школьника вызвало широкий общественный резонанс и получило неоднозначную реакцию.
Мать мальчика Оксана Десятниченко рассказала, что после выступления в адрес ее сына начали поступать угрозы. Она пояснила, что школьник ничего плохого не имел ввиду, а его просто неправильно поняли.
Ранее она сообщала, что речь для выступления они писали вместе, но ее сыну пришлось самому урезать текст из-за сжатых сроков. По ее мнению, это могло привести к искажению смысла всего выступления.
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