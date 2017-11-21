Выступление в бундестаге обернулось для ямальского школьника травлей

Школьник из Нового Уренгоя выступил перед бундестагом с докладом и навлек на себя беду. Его выступление о судьбе немецкого солдата стало поводом для обращения в Генпрокуратуру и даже ФСБ. За мальчика, в адрес которого началась травля, вступились в Кремле. Подробнее – в материале портала Москва 24.
Скриншот видео: YouTube/ knupru
16-летний учащийся гимназии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Николай Десятниченко выступил в бундестаге по случаю дня траура. Подросток для доклада изучил судьбу ефрейтора и солдата противовоздушной обороны фашистской Германии Георга Йохана Рау, участвовавшего в Сталинградской битве: "Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом сталинградском котле". Немец не вернулся домой – "умер от тяжелых условий в плену". Школьник настолько был тронут историей Рау, что побывал в месте захоронения солдат вермахта в Челябинской области.
Он закончил выступление цитатой Отто фон Бисмарка об ужасах войны и призывом к миру: "Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн".
Уренгойский школьник – отличник, увлекающийся историей, – оказался в Германии благодаря программе обмена. Она призвана рассказать о судьбах отдельных солдат, участвовавших во Второй мировой войне, объяснил руководитель Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями в Берлине Фритц Фельгентрой. Он подчеркнул, что российские подростки рассказывали о немецких военнослужащих, а немецкие – о русских. Скандал вокруг доклада школьника Фельгентрой считает "сплошным недоразумением".
Одним из первых на запись выступления обратил внимание автор блога "Старый солдат", член Общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников. По данным СМИ, сам он в 2007 году был осужден по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики".
Колясников написал на школьника заявление в прокуратуру, ФСБ и даже в администрацию президента. Блогера возмутило, что "на видео публично немцы называются "невинными жертвами", которые не хотели воевать". "Как-то странно, что эти "невинные жертвы" были взяты под Сталинградом. Я здесь усматриваю попытку агитации фашизма", – сказал Колясников в интервью Ura.Ru. Он уверен, что сам мальчик ни в чем не виноват: текст выступления наверняка согласовывали в Министерстве образования. "Необходимо проверить и саму эту обменную программу, по которой он ездил", – добавил блогер.
Читайте также
Мать школьника утверждает, что речь она писала вместе с сыном. В последний момент мальчику пришлось сократить ее из-за регламента. "Мне самой теперь страшно читать, что получилось, – призналась женщина. – Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился".
За подростка вступился мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз. Он подчеркнул, что детей из этого города отличает патриотизм. Десятниченко всего лишь поделился тем, что узнал о нежелании многих немцев воевать во Второй мировой войне. "Интерпретацию взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны", – подчеркнул глава Нового Уренгоя.
Фото: ТАСС/Imago/Christian-Ditsch.de
В администрации автономного округа пообещали разобраться в ситуации, однако скандал практически моментально вышел на федеральный уровень. Провести проверку в адрес гимназии, в которой учится Николая Десятниченко, потребовал, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, к этой работе нужно привлечь и представителей правоохранительных органов. "Как взрослые добились их выступления в бундестаге? Вот важный вопрос", – отметил еще один сенатор Олег Морозов (цитата по "Газете.ру").
Гимназию может проверить Генпрокуратура – соответствующий запрос в ведомство направили депутаты Госдумы. Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что следует изучить образовательную программу учреждения и учителей. "Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России", – сказал он.
Читайте также
По мнению парламентария, молодое поколение видит историю с ракурса, который сейчас навязывают обществу. В частности, ему пытаются доказать, что Великая Отечественная война была попыткой Советского Союза навредить Германии. Самого 26-летнего депутата, впервые избравшегося в Госдуму в прошлом году, критиковали за выступление о событиях 1991 года: с трибуны нижней палаты парламента он назвал предателями тех, кто участвовал в подписании Беловежских соглашений. Чернышову посоветовали воздержаться от подобных рассуждений в его возрасте.
Виновных не следует искать среди наставников старшеклассника, уверен немецкий политик Андреас Маурер. "Неправильно считать, что этот молодой человек сам решил, что именно прочтет за две минуты выступления. Текст знали те, кто сопровождал школьника и с российской, и с немецкой стороны, – заявил он в эфире телеканала "Россия 1". –
Все было сделано сознательно. Ответственных надо искать в другом месте". За подростка вступился также историк, член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе. В выступлении не было ничего предосудительного, наоборот, школьник показал, что "не по годам мудро воспринимает нынешнюю ситуацию".
Несмотря на призывы политиков и общественников, в интернете на подростка продолжает валиться шквал критики. По словам его мамы, в адрес ребенка поступает множество угроз.
Скриншот: Twitter/Putricinho
Скриншот: Twitter/Maks_Chepay
Скриншот: Twitter/Vagabondo242
Ситуацию прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что выступление мальчика "вряд ли требует какой-то реакции администрации" главы государства. По его словам, травля ребенка недопустима. "Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, и очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге", – резюмировал он.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: