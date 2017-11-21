Выступление в бундестаге обернулось для ямальского школьника травлей

Школьник из Нового Уренгоя выступил перед бундестагом с докладом и навлек на себя беду. Его выступление о судьбе немецкого солдата стало поводом для обращения в Генпрокуратуру и даже ФСБ. За мальчика, в адрес которого началась травля, вступились в Кремле. Подробнее – в материале портала Москва 24.

Скриншот видео: YouTube/ knupru

Почетная миссия

16-летний учащийся гимназии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Николай Десятниченко выступил в бундестаге по случаю дня траура. Подросток для доклада изучил судьбу ефрейтора и солдата противовоздушной обороны фашистской Германии Георга Йохана Рау, участвовавшего в Сталинградской битве: "Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом сталинградском котле". Немец не вернулся домой – "умер от тяжелых условий в плену". Школьник настолько был тронут историей Рау, что побывал в месте захоронения солдат вермахта в Челябинской области.



Николай Десятниченко Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка – участник войны.

Он закончил выступление цитатой Отто фон Бисмарка об ужасах войны и призывом к миру: "Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн".

Уренгойский школьник – отличник, увлекающийся историей, – оказался в Германии благодаря программе обмена. Она призвана рассказать о судьбах отдельных солдат, участвовавших во Второй мировой войне, объяснил руководитель Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями в Берлине Фритц Фельгентрой. Он подчеркнул, что российские подростки рассказывали о немецких военнослужащих, а немецкие – о русских. Скандал вокруг доклада школьника Фельгентрой считает "сплошным недоразумением".

Так бы и не заметили

Одним из первых на запись выступления обратил внимание автор блога "Старый солдат", член Общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников. По данным СМИ, сам он в 2007 году был осужден по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики".

Колясников написал на школьника заявление в прокуратуру, ФСБ и даже в администрацию президента. Блогера возмутило, что "на видео публично немцы называются "невинными жертвами", которые не хотели воевать". "Как-то странно, что эти "невинные жертвы" были взяты под Сталинградом. Я здесь усматриваю попытку агитации фашизма", – сказал Колясников в интервью Ura.Ru. Он уверен, что сам мальчик ни в чем не виноват: текст выступления наверняка согласовывали в Министерстве образования. "Необходимо проверить и саму эту обменную программу, по которой он ездил", – добавил блогер.

Мать школьника утверждает, что речь она писала вместе с сыном. В последний момент мальчику пришлось сократить ее из-за регламента. "Мне самой теперь страшно читать, что получилось, – призналась женщина. – Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился".

За подростка вступился мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз. Он подчеркнул, что детей из этого города отличает патриотизм. Десятниченко всего лишь поделился тем, что узнал о нежелании многих немцев воевать во Второй мировой войне. "Интерпретацию взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны", – подчеркнул глава Нового Уренгоя.

Дошло до Москвы

Фото: ТАСС/Imago/Christian-Ditsch.de

В администрации автономного округа пообещали разобраться в ситуации, однако скандал практически моментально вышел на федеральный уровень. Провести проверку в адрес гимназии, в которой учится Николая Десятниченко, потребовал, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, к этой работе нужно привлечь и представителей правоохранительных органов. "Как взрослые добились их выступления в бундестаге? Вот важный вопрос", – отметил еще один сенатор Олег Морозов (цитата по "Газете.ру").

Гимназию может проверить Генпрокуратура – соответствующий запрос в ведомство направили депутаты Госдумы. Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что следует изучить образовательную программу учреждения и учителей. "Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России", – сказал он.

По мнению парламентария, молодое поколение видит историю с ракурса, который сейчас навязывают обществу. В частности, ему пытаются доказать, что Великая Отечественная война была попыткой Советского Союза навредить Германии. Самого 26-летнего депутата, впервые избравшегося в Госдуму в прошлом году, критиковали за выступление о событиях 1991 года: с трибуны нижней палаты парламента он назвал предателями тех, кто участвовал в подписании Беловежских соглашений. Чернышову посоветовали воздержаться от подобных рассуждений в его возрасте.

Виновных не следует искать среди наставников старшеклассника, уверен немецкий политик Андреас Маурер. "Неправильно считать, что этот молодой человек сам решил, что именно прочтет за две минуты выступления. Текст знали те, кто сопровождал школьника и с российской, и с немецкой стороны, – заявил он в эфире телеканала "Россия 1". –

Все было сделано сознательно. Ответственных надо искать в другом месте". За подростка вступился также историк, член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе. В выступлении не было ничего предосудительного, наоборот, школьник показал, что "не по годам мудро воспринимает нынешнюю ситуацию".



Николай Сванидзе, историк, член СПЧ Его учителя, директор школы вообще ни при чем. Он достаточно взрослый парень, чтобы самостоятельно отвечать за свои мысли.

Несмотря на призывы политиков и общественников, в интернете на подростка продолжает валиться шквал критики. По словам его мамы, в адрес ребенка поступает множество угроз.

Скриншот: Twitter/Putricinho

Скриншот: Twitter/Maks_Chepay

Скриншот: Twitter/Vagabondo242

Ситуацию прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что выступление мальчика "вряд ли требует какой-то реакции администрации" главы государства. По его словам, травля ребенка недопустима. "Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, и очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге", – резюмировал он.