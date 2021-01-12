Более 30 тыс москвичей поучаствуют в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

Более 30 тысяч москвичей приглашены для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В состязаниях по 24 предметам примут участие подростки 9-11-х классов, которые успешно прошли муниципальный этап, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

Региональный этап пройдет с 12 января по 25 февраля. Он начнется с олимпиад по французскому, литературе и русскому языку. Завершится этап немецким, испанским, итальянским и китайским языком. Победителей и призеров регионального этапа пригласят в финал.

В муниципальном этапе, который из-за пандемии проводился на компьютерах, приняли участие более 150 учеников. Самыми популярными предметами стали математика, биология, физика, обществознание, литература, русский и английский языки.

Ранее депутат Мосгордумы Мария Киселева выразила уверенность, что олимпиада мегаполисов помогает поддерживать международный уровень образования. По мнению парламентария, необходимо соотносить столичный уровень образования с подготовкой представителей других городов и стран.