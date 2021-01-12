Более 30 тыс москвичей поучаствуют в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

08:19
Более 30 тысяч москвичей приглашены для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В состязаниях по 24 предметам примут участие подростки 9-11-х классов, которые успешно прошли муниципальный этап, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.
Региональный этап пройдет с 12 января по 25 февраля. Он начнется с олимпиад по французскому, литературе и русскому языку. Завершится этап немецким, испанским, итальянским и китайским языком. Победителей и призеров регионального этапа пригласят в финал.
В муниципальном этапе, который из-за пандемии проводился на компьютерах, приняли участие более 150 учеников. Самыми популярными предметами стали математика, биология, физика, обществознание, литература, русский и английский языки.
Ранее депутат Мосгордумы Мария Киселева выразила уверенность, что олимпиада мегаполисов помогает поддерживать международный уровень образования. По мнению парламентария, необходимо соотносить столичный уровень образования с подготовкой представителей других городов и стран.
Стартовал дистанционный этап Московской олимпиады школьников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: