Пятый молодежный фестиваль "Студфест" пройдет в Москве 24 января

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Пятый Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" пройдет в спорткомплексе "ВТБ Арена" 24 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В программе будут два направления: "Я создаю бизнес" и "Я строю карьеру", уточнила заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, в рамках первого блока пройдет конкурс технологических и наукоемких проектов. Прием заявок на участие уже открыт, он завершится 10 января.

Мероприятие будет интересно как разработчикам инновационных продуктов, так и тем, кто хочет построить карьеру в высокотехнологичных компаниях. Всем желающим нужно будет пройти несколько этапов отбора. Авторов 50 лучших решений пригласят на консультации в "Академию инноваторов", чтобы они смогли подготовиться к выходу на рынок. Самые интересные и перспективные проекты представят на главной сцене фестиваля.

Участники второго блока будут соревноваться за возможность пройти стажировку в крупных отраслевых компаниях Москвы. Для этого им нужно будет ответить на вопросы онлайн-тестирования, выполнить задания потенциальных работодателей и пройти собеседование. Всего предусмотрено 50 мест.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут концерты, встречи начинающих предпринимателей с инвесторами и интеллектуальные игры. На "Студфест" приглашаются участники от 14 до 35 лет. Узнать подробности участия можно на сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что с начала года более 2,5 тысячи компаний и ИП в столице получили нефинансовую поддержку. Самыми востребованными инструментами стали интенсивы по управлению интеллектуальной собственностью, подготовка документов для привлечения инвестиций, а также оценка инвестиционной привлекательности продукта и его дальнейшая презентация партнерам.

Кроме того, начинающие и действующие бизнесмены могут присоединиться к обучающему курсу "Путь к IPO", в ходе которого они будут выполнять практические задания и формировать стратегию выхода компании на фондовый рынок.