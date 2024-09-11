В Минпросвещения заявили, что мальчики в школах смогут попробовать себя в кулинарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мальчикам дадут возможность попробовать себя в области кулинарии на уроках труда в российских школах. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Кроме того, глава ведомства отметил, что эта тема была проработана с психологами и педагогами.

"Дали возможность школе не только отдельно обучать мальчиков и девочек, но если мальчик хочет постичь секрет кулинарии – дать такую возможность. Соответственно, девочкам тоже разные наполнения", – рассказал Кравцов в ходе XI Общероссийского родительского собрания.

С 1 сентября в российские школы вернулся предмет "труд". На этом уроке школьники учатся основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, а также практикуются в кулинарии, кройке и шитье.