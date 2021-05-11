Школьникам и их родителям предложили выбрать новый дизайн карты "Москвенок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый дизайн карты учащегося "Москвенок" разработали в "Московской электронной школе", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Всего разработчики представили шесть вариантов. Выбрать лучший предстоит школьникам и их родителям, а также учителям. Голосование стартует 11 мая на сайте "Школа большого города", а итоги будут объявлены 26 мая.

Сегодня более миллиона школьников пользуются сервисами "Москвенка".

Ранее Сергей Собянин анонсировал структурные изменения в "Московской электронной школе". По словам градоначальника, в платформу планируется включить существующие в медиапространстве независимые проекты онлайн-образования.