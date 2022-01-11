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Общество

09:58

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 25 февраля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

К участию приглашены более 30 тысяч учеников 9–11-х классов, которые успешно выступили на муниципальном этапе или стали победителями и призерами регионального этапа прошлого года. При этом в прошлом этапе приняли участие более 155 тысяч москвичей 7–11-х классов.

Сначала пройдут соревнования по французскому и русскому языкам и литературе, а затем по немецкому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. По результатам будут определены школьники, прошедшие в финал.

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных школьников, ставших призерами международных олимпиад в 2021 году. Он напомнил, что в том году они завоевали 24 медали, 19 из которых – золотые.

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