Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве

09:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 25 февраля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
К участию приглашены более 30 тысяч учеников 9–11-х классов, которые успешно выступили на муниципальном этапе или стали победителями и призерами регионального этапа прошлого года. При этом в прошлом этапе приняли участие более 155 тысяч москвичей 7–11-х классов.
Сначала пройдут соревнования по французскому и русскому языкам и литературе, а затем по немецкому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. По результатам будут определены школьники, прошедшие в финал.
Ранее Сергей Собянин поздравил столичных школьников, ставших призерами международных олимпиад в 2021 году. Он напомнил, что в том году они завоевали 24 медали, 19 из которых – золотые.
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