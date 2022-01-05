Ракова заявила, что сервисы МЭШ обеспечили непрерывность образования в пандемию

12:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская электронная школа помогла обеспечить непрерывность образования в условиях пандемии в 2021 году. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что прошедший год для столичного образования был успешным. По ее словам, результаты школьников на ЕГЭ были не хуже предыдущих лет. Кроме того, ученики московских школ показали выдающиеся результаты на Всероссийских и международных олимпиадах.
"Развитие получил и проект предпрофессионального образования, мы открыли новые востребованные направления – предпринимательские и медиаклассы. Видим большой интерес со стороны детей и родителей и продолжим и дальше расширять проект", – подчеркнула Ракова.
В настоящее время сервисы МЭШ используют во всех учреждениях в качестве вспомогательных для учеников, родителей и учителей. Кроме того, теперь справки о болезни ребенка передаются автоматически.
В настоящее время МЭШ продолжает расширять набор учебных материалов благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами. На платформе также можно создать электронное портфолио. В 2021 году появилось мобильное приложение "Дневник МЭШ".
Ранее Ракова заявила, что дистанционное образование в столице не оказало негативного влияния на успеваемость школьников. Она напомнила, что, как только эпидемиологическая ситуация позволила, дети сразу вернулись в школы. По словам Раковой, выводы об отсутствии негативного влияния на успеваемость школьников были сделаны по результатам ЕГЭ.
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