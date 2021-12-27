Ракова оценила дистанционное образование в школах во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дистанционное образование в столице не оказало негативного влияния на успеваемость школьников, рассказала в интервью РИА Новости заммэра Анастасия Ракова.

Она напомнила, что, как только эпидемиологическая ситуация позволила, дети сразу вернулись в школы.

"Для определенных детей, у которых в силу дистанционного образования могли сформироваться определенные проблемы или пробелы в знаниях, были в каждой школе сформированы специальные технологии, по которым они работали всю весну и зиму прошлого года", – рассказала заммэра.

По словам Раковой, выводы об отсутствии негативного влияния на успеваемость школьников были сделаны по результатам ЕГЭ.

"Наши выпускники в прошлом году ЕГЭ сдали не хуже, чем в предыдущие годы. А по олимпиадам мы даже улучшили свои позиции. Пятьдесят процентов дипломов победителей олимпиад получили московские школьники", – добавила заммэра.

Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко рассказал, что в течение трех лет будут введены новые стандарты обучения в российских школах. По его словам, курс обновится не только в средней, но и в начальной школе.

