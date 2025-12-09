В Москве стартовали контрольные работы в форме ЕГЭ для 11-классников

Фото: комплекс социального развития Москвы

Тренировочные контрольные работы для 11-классников в форме ЕГЭ стартовали 9 декабря в Москве. Выпускники могут оценить свой уровень знаний по 11 предметам, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что системный подход в подготовке к экзаменам позволил сделать ее адресной и более эффективной. В начале второго полугодия старшеклассники завершают основную часть обучения по большинству предметов. В освободившееся время они занимаются на практикумах подготовкой по тем дисциплинам, которые намерены сдавать.

"Для этого школьников разделят на три группы, исходя из их потребностей, успеваемости и, конечно, результатов тренировочных работ. Чтобы помочь ребятам качественно оценить свои силы, уже 9 декабря вновь стартуют контрольные в форме ЕГЭ", – добавила Ракова.

Она уточнила, что первым предметом станет русский язык. Условия сдачи приближены к реальному ЕГЭ. Старшеклассники не только смогут увидеть свои точки роста, но и психологически подготовиться к будущей сдаче экзаменов.

В первой контрольной работе будут участвовать более 57 тысяч 11-классников. На выполнение заданий выделят 3,5 часа, как на ЕГЭ. Результаты появятся не позднее 19 декабря в личном кабинете на портале mos.ru.

В четверг, 11 декабря, состоятся контрольные работы по письменной части английского языка, биологии и истории, 13 декабря – по информатике и устной части английского языка, 16 декабря – по математике базового и профильного уровней, 18 декабря – по обществознанию и физике, 23 декабря – по географии, литературе и химии.

Особый формат подготовки старшеклассников запустили в столице в 2022 году. Ребята посещают занятия по предметам, необходимым для поступления в вуз. Они занимают не менее 40% учебного времени. Всего для 11-классников разработано более 40 вариантов программ по 11 дисциплинам.

В текущем учебном году регистрация на ЕГЭ продлится на mos.ru до 1 февраля. Экзамен пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Ранее стал известен график проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи стартует 1 июня. В этот день пройдут экзамены по истории, литературе и химии. Позже, 4 июня, состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней. Остальные предметы выпускники сдадут 11, 15, 18 и 19 июня.