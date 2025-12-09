Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 09:24

Общество

В Москве стартовали контрольные работы в форме ЕГЭ для 11-классников

Фото: комплекс социального развития Москвы

Тренировочные контрольные работы для 11-классников в форме ЕГЭ стартовали 9 декабря в Москве. Выпускники могут оценить свой уровень знаний по 11 предметам, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что системный подход в подготовке к экзаменам позволил сделать ее адресной и более эффективной. В начале второго полугодия старшеклассники завершают основную часть обучения по большинству предметов. В освободившееся время они занимаются на практикумах подготовкой по тем дисциплинам, которые намерены сдавать.

"Для этого школьников разделят на три группы, исходя из их потребностей, успеваемости и, конечно, результатов тренировочных работ. Чтобы помочь ребятам качественно оценить свои силы, уже 9 декабря вновь стартуют контрольные в форме ЕГЭ", – добавила Ракова.

Она уточнила, что первым предметом станет русский язык. Условия сдачи приближены к реальному ЕГЭ. Старшеклассники не только смогут увидеть свои точки роста, но и психологически подготовиться к будущей сдаче экзаменов.

В первой контрольной работе будут участвовать более 57 тысяч 11-классников. На выполнение заданий выделят 3,5 часа, как на ЕГЭ. Результаты появятся не позднее 19 декабря в личном кабинете на портале mos.ru.

В четверг, 11 декабря, состоятся контрольные работы по письменной части английского языка, биологии и истории, 13 декабря – по информатике и устной части английского языка, 16 декабря – по математике базового и профильного уровней, 18 декабря – по обществознанию и физике, 23 декабря – по географии, литературе и химии.

Особый формат подготовки старшеклассников запустили в столице в 2022 году. Ребята посещают занятия по предметам, необходимым для поступления в вуз. Они занимают не менее 40% учебного времени. Всего для 11-классников разработано более 40 вариантов программ по 11 дисциплинам.

В текущем учебном году регистрация на ЕГЭ продлится на mos.ru до 1 февраля. Экзамен пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Ранее стал известен график проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи стартует 1 июня. В этот день пройдут экзамены по истории, литературе и химии. Позже, 4 июня, состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней. Остальные предметы выпускники сдадут 11, 15, 18 и 19 июня.

Старшеклассники в России будут обучаться по новому стандарту с 1 сентября 2027 года

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика