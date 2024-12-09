В районе Очаково-Матвеевское стартовало строительство школы на 1,1 тыс мест

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Специалисты приступили к строительству школы в столичном районе Очаково-Матвеевское. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов рассказал, что будущее учебное учреждение вместит в себя 1,1 тысячи учеников.

Площадь здания составит свыше 22,5 тысячи "квадратов", уточнил вице-мэр. По его словам, строительством занимается девелопер, который заключил договор с городом в рамках развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства Москвы.

Планируется, что все работы будут завершены в четвертом квартале 2026 года, рассказал Ефимов. После этого здание будет передано в столичную систему образования. Школа включит в себя универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также медиатеку и залы для проведения мероприятий.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в рамках проекта в учреждении предусмотрят 44 кабинета для основной и старшей школы. На прилегающей территории разместят несколько спортивно-игровых зон для бега, тренажеры, площадки для настольного тенниса, различных игр и других занятий.

Кроме того, продолжил Овчинский, здесь проведут благоустройство и озеленение, оборудуют участки для организации школьных собраний с трибуной-амфитеатром и для активного отдыха, места для хранения самокатов и велосипедов.

Между тем председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что возведение контролируется его ведомством. Он напомнил, что разрешение на строительство на земельном участке площадью 2,5 гектара было выдано в конце октября текущего года.

"Соответствие выполненного объема работ и применяемых материалов требованиям проектной документации будут оценивать инспекторы комитета на всех этапах производственного цикла", – заключил Слободчиков.

Тем временем в районе Филевский Парк продолжаются работы по строительству школы на 375 мест. В настоящее время общая готовность объекта составляет более 80%.

Работы ведутся за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы. Сейчас специалисты приступили к чистовым отделочным работам и благоустройству прилегающей территории. Кроме того, к концу подошел монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования.