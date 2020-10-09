Рособрнадзор вернул лицензию единственному в Москве исламскому вузу

19:04
Фото: vk.com/moscow_islamic_institute
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выдала лицензию на осуществление образовательной деятельности Московскому исламскому институту (МИИ). Об этом сообщает ТАСС.
"Предоставить частному учреждению – образовательной организации высшего образования Московскому исламскому институту <...> лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательной программе согласно приложению к настоящему приказу", – отмечается в документе.
В июле стало известно, что Рособрнадзор приостановил действие лицензии МИИ на осуществление образовательной деятельности. МИИ основан в 1999 году на базе Московского высшего духовного исламского колледжа, открывшегося в 1994 году при Духовном управлении мусульман Европейской части России. Его учредитель – ДУМ РФ.
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