Рособрнадзор вернул лицензию единственному в Москве исламскому вузу

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выдала лицензию на осуществление образовательной деятельности Московскому исламскому институту (МИИ). Об этом сообщает ТАСС.

"Предоставить частному учреждению – образовательной организации высшего образования Московскому исламскому институту <...> лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательной программе согласно приложению к настоящему приказу", – отмечается в документе.

В июле стало известно, что Рособрнадзор приостановил действие лицензии МИИ на осуществление образовательной деятельности. МИИ основан в 1999 году на базе Московского высшего духовного исламского колледжа, открывшегося в 1994 году при Духовном управлении мусульман Европейской части России. Его учредитель – ДУМ РФ.

Ранее Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.