Более 370 тыс цифровых справок об обучении получили пользователи МЭШ за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи "Московской электронной школы" (МЭШ) за год получили более 370 тысяч цифровых справок об обучении. Об этом сообщила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

"Справку можно заказать и получить вне зависимости от местонахождения и в любое удобное время суток. Время предоставления услуги тоже сократилось: если раньше нужно было ждать несколько дней, то теперь справку можно получить за несколько минут", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Цифровой документ подтверждает факт обучения ребенка в школе. Справка может потребоваться при покупке льготного билета, для получения скидок и других преференций.

Оформить справку можно в личном кабинете родителя в электронном дневнике МЭШ. Для этого в нем нужно перейти в раздел "Дети", затем – в "Обучение" и нажать кнопку "Заказать справку об обучении".

Ранее в "Московской электронной школе" начал работу голосовой помощник Алиса. Благодаря этому родители могут услышать данные об успеваемости ребенка, его опозданиях, а также посещаемости уроков.



МЭШ подключили к голосовому помощнику Алиса